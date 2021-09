VIDEO JA BLOGI | Tanel Kiik: kindlasti alustame juba sel aastal kõrgema riskirühma vaktsineerimist kolmanda doosiga

Härma märkis, et koolides nakatumine on paratamatus, juba täna, aasta esimesel koolipäeval on koolides toimunud esimesed nakatumised.

Küll aga ei pea sel õppeaastal jääma koju see laps, kes on nakatunu lähikontaktne, samuti ei pea jääma isolatsiooni teised lähikontaktsed, kes on vaktsineeritud.

Härma soovitas varuda koju kiirtesti ja lähikontaktsena oma tervist hoolikalt jälgida.

Kiik rõhutas, et kuivõrd nooremad kui 12-aastased lapsed ei saa veel vanusepiirangu tõttu end vaktsineerida, on oluline, et nende õpetajad oleks kaitsepoogitud.

Millal ja kellele hakatakse tegema kolmandaid vaktsiinidoose? Selles küsimuses veel täit selgust ei ole. Nii Härma kui ka Kiik sõnasid, et arutelud selle üle käivad – immunoprofülaktika ekspertkomisjonis ja ka valitsuses. Kiik kinnitas, et kõrgemas riskirühmas inimesi hakatakse kolmandate doosidega vaktsineerima veel sel aastal. Täpsemad otsused loodetakse paika saada kuu aja jooksul.

Trei rääkis, et PPA kontrollib avalikes kohtades maskide kandmist. Seni on PPA pidanud vestlema üle 4000 inimesega, kes ei ole nõudeid täitnud.

Mis puudutab koroonatõendite kontrollimist, siis sel puhul kontrollib PPA ettevõtjaid – kas nemad ikka küsivad külastajatelt nõuetekohaselt tõendit.

Ühtlasi vaatab PPA, kuidas peetakse kinni isolatsiooni- ja karantiininõudest. Alates augusti algusest on PPA tuvastanud 16 inimest, kes ei olnud isolatsioonis, ja 21 inimest, kes ei olnud karantiinis, kuigi oleks pidanud.