Eesti kanti nakkuse leviku tõttu USA-s kõige kõrgemasse ohukategooriasse, siia reisimine on tungivalt mittesoovitav

Kõige kõrgema ohutasemega ehk 4. kategooriasse lisati seitse riiki: Šveits, Saint Lucia, Omaan, Põhja-Makedoonia, Laos, Eesti ja Aserbaidžaan. Liigitus tähendab, et nendesse riikidesse soovitatakse ameeriklastel mitte reisida, kuna seal valitsev olukord on nakkuse, terrorismi või muude põhjuste tõttu liiga ohtlik. Eesti puhul on põhjuseks COVID-19 kiire levik, mis tähendab, et viimase 28 päeva jooksul on siin registreeritud üle 500 uue nakkusjuhtumi 100 000 inimese kohta. Omaani ja Aserbaidžaani puhul mainitakse ka terroriohtu.