Läti seim tõmbas sundvaktsineerimise plaanile pidurit

Vastav otsus sündis pärast president Egils Levitsi kohtumist parlamendifraktsioonidega, teatab Läti rahvusringhääling. Koalitsioonipartei Uus Ühtsus (Jaunā Vienotība) fraktsiooni juht Ainārs Latkovskis ütles riigiraadiole, et parteide hinnangul on suuremat vaktsineerimise määra võimalik tagada ka positiivsemate meetmete kaudu. Lisaks tahetakse vältida sundvaktsineerimise kohta levivaid kuulujutte, märkis Latkovskis.

Fraktsioonijuhid jätkavad pandeemiameetmete arutamist neljapäeval. President Egils tegi pärast parteidega kohtumist ettepaneku, et pandeemiavastases võitluses tuleks järgida üheksat põhimõtet. Üheks põhimõtteks on vaktsineerimise jäämine vabatahtlikuks. “Enamik neist punktidest on üsna ebamäärased kinnitused, et valitsus ei peaks tegema rohkem kui vaja, ent peaks siiski tegema kõik vajaliku, olles samal ajal valmis tegema ka erandeid,” kommenteerib Läti rahvusringhäälingu ingliskeelne portaal. Näiteks leiab Levits, et ilma koroonatõendita töötajate vallandamist tuleks veel tõsiselt arutada ja seda võiks arvestada viimase võimalusena.