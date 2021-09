GRAAFIKUD | Ööpäevaga lisandus 408 positiivset koroonatesti, haiglaravi vajab 123 patsienti

Ööpäeva jooksul avati 20 uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 123 patsienti, nendest intensiivravi vajab 15 patsienti, kellest omakorda on juhitaval hingamisel 12 inimest. Haiglaravil viibivatest patsientidest 97 ehk 78,9% on vaktsineerimata (neist sümptomaatilise COVIDi tõttu vajab haiglaravi 88 inimest).

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 727 873 inimesele, kellest 95 814 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 632 059 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 5088 doosi, kokku on manustatud 1 273 410 vaktsiinidoosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64,3%.