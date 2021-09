Tallinn kaotab lasteaia kohatasu alates pere teisest lapsest

„Koroona mõjude tõttu kannatavad eelkõige lastega pered, eriti kui lapsi on peres rohkem. Möödunud aastal eriolukorra ajal ajutise meetmena kehtestatud lasteaiatasu 100-protsendiline soodustus oli tõhus ja võimaldas jätkuvalt viia lapsi lasteaeda ka nendes peredes, kus vanemad majanduslikesse raskustesse sattusid. Seetõttu otsustasime, et edaspidi on Tallinna peredel teisest lasteaiaealisest lapsest alates lasteaias käimine tasuta,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev ning lisas: „Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et tänu meie otsusele hoiavad pered lasteaia kohatasu arvelt kokku üle 800 eurot aastas.“