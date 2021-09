Biden telepöördumises: Kabuli evakueerimine oli erakordselt edukas, otsuse eest vastutan mina

“Sooritasime ajaloo ühe suurima õhuoperatsiooni, toimetades ohutusse kohta üle 120 000 inimese,” rääkis Biden. “Seda on enam kui kaks korda rohkem kui enamik eksperte võimalikuks pidas. Ainult USA-l on võime ja tahe midagi sellist teha. See erakordne edu oli võimalik tänu USA sõjaväelaste, diplomaatide ja luuretöötajate oskustele ja ennastsalgavale vaprusele."