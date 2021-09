Erakondade reitingud: toetus parteidele ei muutunud juba teist nädalat järjest

Seejuures on Reformierakonna toetus püsinud 30% lähedal alates juuli lõpust. EKRE jätkab kindlalt teisel kohal, kuid rahvuskonservatiivide toetus on praegu 2,5 protsendipunkti võrra madalam augusti alguses saavutatud rekordtasemest. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on jäänud püsima 18% lähedale.