Keilas kuulutatakse täna välja koolirahu

Lepingu allkirjastavad Keila linnapea, haridus- ja teadusminister, lastekaitse liidu president, Eesti õpilasesinduste liidu, MTÜ NÜ Tore, integratsiooni sihtasutuse, SA kiusamisvaba kool ja MTÜ Vaikuseminutid esindajad.

Koolirahu eesmärgiks on ühendada õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel. Seekordse õppeaasta koolirahu tunnuslauseks on "Alati toeks ja abiks!"

Keila linnapea Enno Felsi sõnul loob hooliv ja sõbralik koolikeskkond aluse õnnelikuks eluks. "See on meie ühine eesmärk, mille nimel pingutada," lisas ta pressiteates.

Lastekaitse liidu president Ene Tomberg kinnitas, et kooliaeg on kindlasti parim aeg inimese elus. Märkamine, sallivus, hoolivus, austus ja julgus on väärtused, mida lisaks koolikeskkonnale peaks hoidma esil ka igas muus valdkonnas ja aasta igal päeval, lisas ta.

Õpilasesinduste liidu juht Anette Viin märkis, et koolirahu on terve ning tugeva õpikeskkonna vundament. Kui koolides ei valitse rahulik õhkkond, ei saa me rääkida ka terviklikust kooliteest, sõnas Viin.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna avaldab soovi, et algaval kooliaastal valitseb õpirahu, kus õpilased saavad rahulikult õppida ja õpetajad rahulikult õpilasi juhendada, innustada, inspireerida. Ta lisas, et kriis on mõjutanud nii noorte kui ka haridustöötajate vaimset tervist. "Peame tegema teadlikke otsuseid, et keegi ei jää oma murega üksi. Vaatame eneste ümber terava pilguga. Kas keegi on kurb? Kas keegi vajab abi? Kas saame olla toeks," selgitas ta.

Tänasest alustavad tööd ka tasuta koolipsühholoogide nõuandeliinid, kuhu on oodatud helistama nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad kui ka noortega töötavad inimesed. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogenud nõustajad.

Üleriigiline koolirahu kuulutatakse Eestis välja 23. ja Keila linnas esimest korda. Aastast 2008 on koolirahu eestvedaja lastekaitse liit. Koolirahuga saavad koolijuhtide algatusel liituda kõik koolid, sõlmides koos terve kooliperega koolirahu lepingu.