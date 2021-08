USA ja Talibani salajane koostöö: taliibid talutasid lõksu jäänud ameeriklased Kabuli lennujaama väravateni

Üks CNN-ile infot jaganud ametnikest paljastas, et USA erioperatsioonide üksused rajasid Kabuli lennujaama nii-öelda salavärava ja kõnekeskused, juhendamaks ameeriklaste evakueerimisprotsessi.

Pole selge, kas Taliban täitis oma osa kokkuleppest sajaprotsendiliselt - laekunud on arvukalt teateid selle kohta, et mõned passidega ameeriklased ja USA rohelise kaardi omanikud pöördusid lennujaama lähistel asuvatest Talibani kontrollpunktidest tagasi.

Ühe ametniku sõnul toimusid Talibani saatemissioonid lausa mitu korda päevas. Üks peamisi kogunemispunkte oli siseministeeriumi hoone lennujaama väravate ees, kus lähedal asuvad USA väed said ameeriklaste lähenemist jälgida. "See töötas, see töötas ilusti," kirjeldas üks anonüümne ametnik korraldust.