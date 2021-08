Eestis on ligikaudu 500 000 täiskasvanut, kellel pole õigust restoranis, teatris ja kinos käia

Eestis on 628 572 täielikult vaktsineeritut inimest, aga vaid 525 361 neist on endale COVID-tõendi genereerinud. See tähendab, et umbes 100 000-l vaktsineeritul puudub digitaalne COVID-tõend. Terviseameti meediasuhete spetsialisti Kirsi Pruudeli sõnul on aga lisaks digitaalsele COVID-19 vaktsineerimistõendile võimalik immuniseerimist tõendada kollase immuniseerimispassiga.