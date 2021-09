Tartumaa surmaavarii ainsat ellujääjat pole tervisliku seisundi tõttu veel küsitletud

Mootorratast juhtinud 17-aastane noormees ja 15-aastane kaasreisijast tüdruk hukkusid sündmuskohal. BMW-d juhtinud 21-aastane naine toimetati tervisekontrolliks haiglasse. 21-aastane naine oli kaine ning tal olid autojuhiload. Mootorratturitel olid kiivrid peas. Õnnetus juhtus teelõigul, kus maksimaalne lubatud suurim sõidukiirus on 90 kilomeetrit tunnis.

Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist. Praegu on uurimises tehtud esmased toimingud, mille põhjal on alust arvata, et sõiduauto oli õnnetuse hetkel vastassuunavööndis.