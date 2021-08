Leke: USA süüdistab britte Kabuli lennuväljarünnakute hõlbustamises

USA kaitseministeeriumist lekkinud teate järgi otsustasid USA sõdurid Abbey Gate'i värava soovitust kauem aega avatud hoida, et Briti ametnikud saaksid oma kodanikke evakueerida. Portaali Politico järgi soovis USA vägede juht Afganistanis Peter Vasely värava sulgeda, kuid see jäi lahti, et Suurbritannia evakueeritavad inimesed pääseks sisse.