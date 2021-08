Vene võimud saatsid koomiku „vene rahvast“ solvanud nalja eest eluajaks riigist välja

Vene võimud keelasid koomik Idrak Mirzalizadel riiki sisenemise, sest too oli teinud venelaste kohta väidetavalt solvava nalja. Aseri juurtega Valgevene kodanik Mirzalizade istus sel kuul ka vangis, sest talle oli esitatud süüdistus rahvastevahelise vaenu õhutamise eest, kirjutab portaal Meduza.

Mirzalizade sattus avalikkuse tähelepanu alla pärast seda, kui osales Youtube'i saates ja tegi seal nalja selle üle, millise ksenofoobse kohtlemise osaliseks ta Moskvas korterit otsides sai. Mirzalizade kirjeldas, millised raskused ootavad ees mitte-slaavi päritoluga inimesi ja ütles muu hulgas, et tema üürikorterisse olid eelmised, puhastverd venelastest asukad jätnud maha ekskrementidega kaetud madratsi.

Kremli-meelsed väljaanded korjasid saate üles ja hakkasid avaldama artikleid, kus kirjutasid, et Mirzalizade on venelasi solvanud ja peaks kohtu ette astuma. 5. juunil ilmus õigeusklikus uudisvõrgus Tsargrad TV lugu pealkirjaga „Püstjalakoomik solvab venelasi. Rahvas ei lepi sellega. Kohver-rong- Bakuu ".

Samal päeval kirjutas rohkem kui poole miljoni tellijaga Telegrami kanal Dvatš, et Mirzalizade on seitse aastat üritanud saada Vene passi, aga nüüd solvas ta publiku aplausi saatel vene rahvast.

Mirzalizade hakkas veebis saama tuhandeid ähvardusi. Penza linnas korraldas üks meesisik piketi, kus vehkis koomiku näopildiga plakatiga, mille alla oli kirjutatud „Vene rahva vaenlane!". Moskva kesklinnas tungisid aga kaks meest Mirzalizadele kallale ja nõudsid, et ta vabandaks.

Juuni lõpus esitasid Moskva võimud mehele süüdistused etnilise vaenu rõhutamises, 9. augustil mõistis kohus mehe kümneks päevaks vangi. Mirzalizade rõhutas, et on süütu, kuid vabandas siiski kõigi ees, keda tema nali solvas.

Vene siseministeerium teatas eile, et Mirzalizadele kehtestati eluaegne Venemaale sisenemise keeld. Võimud põhjendasid otsust sellega, et koomiku avaldused väljendasid vene rahvusest isikute suhtes vihkamist ja vaenu ning alandasid nende inimväärikust. Siseministeerium täpsustas, et Mirzalizade sai Vene elamisloa selle aasta märtsis.