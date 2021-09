Avasta Palanga võlud!

Jūratė ir Kastytise väljakult algab kuulus J. Basanavičiause tänav, mis on Leedus puhkajate seas üks armastatumaid kohti. Varem kutsuti tänavat Tiškevičiuse tänavaks või alleeks. Hiljem nimetati see rahva patriarhi dr J. Basanavičiuse järgi. See asub linna ajaloolises osas, kus on palju vanu traditsioonilist arhitektuuri järgivaid hooneid, millest enamik meenutavad kuurordi peaaegu 200-aastast ajalugu. Vanimad ehituskompleksid on Gražina ja Aldona. See kuurortvillade kompleks on kultuuripärandina riikliku kaitse all. Tänapäeval on piirkonnas palju kohvikuid ja restorane ning erinevaid puhkevõimalusi, samuti tähistatakse seal linna peamisi üritusi ja pühasid. Iga kuurordikülastaja läbib seda tänavat korduvalt.