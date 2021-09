Suur verstapost: 70% Euroopa Liidu täiskasvanud elanikkonnast on täielikult vaktsineeritud

Pandeemia mõju ohjamisel on otsustava tähtsusega kõigi sihtrühmade kiire ja täielik vaktsineerimine Euroopas ja kogu maailmas. EL on olnud mitmepoolse koostöö eestvedaja ning eksportinud ligikaudu pool Euroopas toodetud vaktsiinidest teistesse maailma riikidesse. See on sama palju, kui ta on tarninud oma kodanike tarbeks. Euroopa tiim (Team Europe) on panustanud ligikaudu kolm miljardit eurot COVAXi mehhanismi, et tagada vähemalt 1,8 miljardit vaktsiinidoosi 92 madala ja madalama keskmise sissetulekuga riigile. Praeguseks on COVAXi kaudu tarnitud üle 200 miljoni doosi 138 riiki.