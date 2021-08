Naisel on kõige tähtsam ennast tundma õppida!

Need, kes trenniga veel alustanud pole, ei pea muretsema – küll tuleb õige aeg. Shalini teab rääkida enda kogemusest, et tihtipeale on millegi uue alguseks vaja vaid väikest tõuget. Või ühte motiveerivat tsitaati. Liikumine on tema sõnul ju nii loomulik ja selle eest ei peakski tegelikult maksma. See on kõigile vaba. Kui alguses võib inimesel pisut juhendamist siiski vaja olla, siis üsna pea saavutatakse tunnetus. Ja see ongi kõige tähtsam – iseennast tunda!