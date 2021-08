Kui Alar Karis valitakse täna presidendiks, teeb ta vähemalt ühes mõttes ajalugu

Eestis on presidenti valitud järjepidevalt alates 1992. aastast. Siis toimus see teisiti, esialgu anti valik rahvahääletusele, kuid kuna ükski kandidaat ei saanud enamust koguhäältest, läks valimine edasi riigikokku.

1996. aastast on kehtinud süsteem, mis on käibel praegugi. Presidendikandidaat peab riigikogus saama kaks kolmandikku häältest. Kui see kolmel hääletusvoorul ei õnnestu, antakse otsustusõigus valimiskogule edasi.