WHO: detsembriks võib Euroopas olla 236 000 koroonasurma

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) väljendas eile Euroopa kasvavate nakatumisnäitajate üle muret. „Möödunud nädalal kasvas piirkonnas surmade arv 11 protsenti ning ühe usaldusväärse projektsiooni järgi võib 1. detsembriks oodata Euroopas 236 000 koroonasurma," sõnas WHO Euroopa haru direktor Hans Kluge Kopenhaagenis pressikonverentsil.

KIuge sõnul muudab neid murelikuks kolm tegurid: kõrge nakatumismäär, aeglustunud vaktsineerimine ja piirangute tühistamine. „Viiruse kiire levik tekitab sügavat muret, eriti arvestades, et paljudes riikides on prioriteetsetes gruppides madal vaktsineeritus."

Nüüdseks on peaaegu pooled eurooplased läbinud täieliku vaktsineerimiskuuri, kuid kaitsepookimiste tempo on aeglustunud. Vaesemates riikides on vaktsineerimismäär madalam ja leidub ka maid, kus on õnnestunud kaitsepookida vaid kümnendik tervishoiutöötajaist.