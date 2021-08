Haridusministri kolm soovitust algavaks kooliaastaks

1. Õpi tundma iseennast õppijana

Saa teadlikuks, milline õpistrateegia sobib sulle kui õppijale kõige paremini. Õpistrateegia on mõtlemise viis, millega inimene hangib, säilitab ja siis taaskasutab omandatud teadmisi ja oskusi. Võimalusi, kuidas seda teha, on väga palju. Näiteks ühte ja sama matemaatikaülesannet on võimalik lahendada mitmel eri moel. Erinevaid valemeid või reegleid on samuti kümneid kui mitte sadu.

Siinkohal soovitan vaadata Jo Boaleri TEDx-i videot, mis näitlikustab kõike eespool kirjeldatut:

2. Märka ja hoia enda ning kaasõpilaste vaimset ja füüsilist tervist

Üks olulisemaid õppetunde, mida eelmistest keerulistest aastatest kaasa võtta, on taipamine, kui olulist rolli mängib meie vaimne ja füüsiline heaolu ning kui palju mõjutab seda koolikeskkond. Pidev pinge ja ärevus puudutas rohkemal või vähemal määral meid kõiki, aga selle varajane märkamine võib ära hoida raskeid haigusi. Õnneks on teinud peaasi.ee selles vallas tänuväärset tööd erinevate materjalide, nõustamisvõimaluste ja koolituste näol. Märksõnadeks on uni ja puhkus, tasakaalustatud toitumine, head suhted, meeldivad tunded ning liikumine.

Lisaks on haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga avanud nõuandeliini 1226 (eestikeelne) ja 1227 (venekeelne) kogu kooliperele ning kõigile noortega töötavatele inimestele. Jagatud mure on pool muret ja abi küsimine on tugevuse märk!

3. Pinguta ja puhka võrdselt

Selge on see, et ükski inimene ei sünni meistriks, selleks õpitakse väga pikalt. Eesmärgi poole liikumine nõuab süsteemsust ja pingutamist ning teekond tippu on nauditavam, kui see toimub teadlikult ja edusamme tähistades. Siinjuures ei tohi unustada ka puhkamist ja taastumist.

Soovin kõigile ilusat ja turvalist kooliaastat!

Liina Kersna

Haridus- ja teadusminister

Projekt valmib Delfi, Teeviit.ee, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteameti koostöös. Rohkem kogemuslugusid noortelt: teeviit.ee.