Euroopa Liit eemaldas USA nakatumiste kasvu tõttu taas ohute riikide nimekirjast

Uudisteagentuur AFP kirjutab, et eilne otsus on EL-i liikmetele siiski mittesiduv, see aga tähendab, et USA turiste võib eri Euroopa riikides ees oodata hulk erinevaid reegleid. Euroopa Ülemkogu rõhutas, et liikmesriikidele jääb ka võimalus lubada täielikult vaktsineeritud reisijad siiski sisse.