OTSEBLOGI | Alar Karis valiti Eesti Vabariigi presidendiks!

Karis rõhus pressikonverentsil, et temast saab president, kes püüab suhelda kõikide poliitiliste jõududega ja leida seeläbi viise, et Eesti areneks edasi.

Tema ametiaja võtmesõnaks saab olema haridus. Ta leiab, et kui rahvas on tark ja haritud, on inimestel Eestis turvaline elada ja nad saavad elus paremini hakkama.