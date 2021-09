USA viimane evakueerimislend lahkus Kabulist

USA keskväejuhatuse ülem kindral Kenneth McKenzie teatas eile õhtul, et viimane lennuk tõusis Kabuli lennuväljalt õhku.

"See oli missioon, mis aitas vastutusele võtta nii Osama bin Ladeni kui ka paljud teised al-Qaeda liikmed, kuid läks maksma 2461 ameerika sõduri ja tsiviilisiku elu. Viimaste hulgas on kahjuks ka need 13 sõdurit, kes surid möödunud nädalal Islamiriigi äärmuslase enesetapurünnakus," ütles McKenzie.