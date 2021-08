Kas teadsid? Viis parimat nippi, mille abil laste unekvaliteeti parandada

Lastele on oluline kindel igapäevane rutiin. Kui laps teab, mis teda ees ootab, siis aitab see tal paremini päeva nautida. Puuduv päevarutiin ajab lapse segadusse, mis omakorda tõstab tema ärevuse ja stressitaset. Ärevus ei tekita probleeme ainult päevasel ajal, vaid suurendab probleeme ka ööunega.

Laste raskustekid on spetsiaalselt välja töötatud selleks, et pakkuda ühtlast kallistamist meenutavat survetunnet üle kogu keha. Dreamsville’i raskustekk lastele sobib kasutamiseks alates 6. eluaastast ja tagab sinu lapsele sügava ja rahuliku une, aidates kehal taastuda.

Et sinu laps saaks kiiremini ja lihtsamini uinuda ning sügavamalt magada, võib tõeline imetegija olla raskustekk, mis aitab lapsel turvaliselt rahuneda. Raskustekke on kasutatud juba ligi sada aastat nii vaimse tervise keskustes kui ka erivajadustega laste teraapias. Raskustekkide toime on teaduslikult tõestatud.

Ühe keskmise koolilapse päev on üsna stressirohke. Magamine aitab kehal end järgmiseks päevaks taastada. Unel on väga suur roll lapse aju arengus. Lisaks sellele, et uni mõjutab otseselt õnnetunnet, näitavad uuringud, et see avaldab mõju ka tähelepanuvõimele, meeleolule, kognitiivsetele võimetele, vastupidavusele ja mälule. Loe siit, milleks me üldse und vajame!

Nüüd, kus peatselt on taas algamas kool, on suurepärane aeg rääkida laste unekvaliteedist ja jagada nippe selle parandamiseks. Stress mõjutab laste und, ebakvaliteetne ööuni aga nende vaimset tasakaalu ja see omakorda tulemusi koolis.

Kõige parem on julgustada last voodisse minema igal õhtul samal kellaajal. See aitab tema kehal rutiini hoida – see tähendab, paremini magada ja olla parem ka ärkveloleku ajal. Samuti võiks olla igahommikune ärkamise aeg sama.

Rahulik aeg enne und

Umbes tund enne uneaega oleks hea vältida igasuguseid ekraane ja ette võtta hoopis lõõgastavaid tegevusi.

Proovige nooremate põnnidega koos raamatut lugeda, puslet kokku panna või jutustage neile lugusid. Vanemad lapsed võivad näiteks lugeda või panna igal õhtul päevikusse kirja, mis neile sellest päevast kõige rohkem meeldis.

Sellised tegevused aitavad meeltel lõpetada kihutamise sajas erinevas suunas, seega on rahulik ööuni palju tõenäolisem. Abiks võib olla ka tassike rahustavat teed ja värske õhk.

Ekraaniaja vähendamine

Ekraanidest kiirgav sinine valgus annab ajule signaali, et on aeg üleval olla – mis on täpselt vastupidine sellele, mida me enne magamaminekut soovime.

Meie kogemus ütleb, et kuigi telefonide, tahvlite ja arvutite ärapanek võib alguses korraliku pahameeletormi tekitada, siis paljudele lastele mõjub vabastavalt, nad on rohkem kohal ning saavad kvaliteetsemalt magada, kui nende nutiseadmed on ööseks pandud hoiule näiteks söögilaua peale ja neid ei võeta kasutusse enne, kui hommikusöök söödud.

Unekeskkond mõnusaks

Lisaks nutiseadmete kõrvaldamisele mõjutab unekvaliteeti märgatavalt ka toa ettevalmistus. Tuba peaks olema mugav, kutsuv ja und soodustav. See võiks olla nii pime kui võimalik ja lapsele mugav. Temperatuur võiks olla jahedamapoolne. Võid ruumi pihustada veidi und soodustavat eeterlikku lavendliõli, mis aitab lastel kiiremini uinuda.

Kui sinu laps vaevleb rahutu une käes või magama jäämine võtab kaua aega, siis võid kasutusse võtta raskusteki. Need tekid on loodud spetsiaalselt selleks, et tekitada ühtlaselt üle keha jaotuvat survet, mis on abiks just neile lastele, kellel on raskusi uinumise või öö läbi magamisega.

Ole ise eeskujuks

Nagu enamiku lapsevanemaks olemisega seotud teemadega, nii on ka siin, et oma sõnade järgi käitumine võimendab sõnumit oluliselt.

Valige oma pere jaoks välja mõned ühised õhturituaalid, näiteks ekraanivaba lugemisaeg pärast õhtusööki või juhendatud meditatsiooni läbiviimine.

Meie aju on meie kõige kallim vara ja nagu iga väärtusliku asjaga, tuleb ka selle eest hoolt kanda ning seda hellalt kohelda, et ta saaks hästi töötada. See kõik algab ja lõppeb unega.

