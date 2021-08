Miks Karist ära ei valitud? Süüdlast hakati otsima juba enne valimistulemuse selgumist

Delfi reporter küsis Toompeal paljudelt riigikogulastelt ennustust – kui palju hääli saab Alar Karis? Kui kord jõudis Jürgen Ligini, mõtles ta hetke ning ennustas enne istungile minekut, et Karise häältesaak võiks olla 63 ehk 5 häält vähem, kui valituks osutumiseks vajalik 68. Seejärel paistis Ligi tundvat, et tema esialgne pakkumine on ehk liiga pessimistlik, ilmus taas saali tagant välja ning ütles ajakirjanikule, et tema ennustusena võiks minna kirja hoopis 65.

Toompeal korrati täna ohtralt ühte lauset: "Meie taha see asi ei jää."