VIDEO | Kuhu kadusid Alar Karisele mõeldud toetushääled? Riigikogulased viitavad nii Keskerakonnale kui opositsioonile

Reformierakondlane Kristen Michal nentis, et hääletamine on salajane ja seetõttu pole selge, kust hääled kaduma läksid. Ometi avaldas ta heameelt, et hääli tuli koalitsiooniliikmetest rohkem kokku. "Eks nüüd kõik erakonnad mõtlevad omavahel. Kui kellelgi on veel mingeid küsimusi, saavad nad neid küsida presidendikandidaadi käest," kõneles Michal edasistest plaanidest.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Indrek Saar ei osanud öelda, kust hääled kaduma läksid. Saar lisas, et ainus asi, milles võib kindel olla, on tõsiasi, et EKRE kandidaat Henn Põlluaas kõikide erakondade heakskiitu ei leia.

Sotsiaaldemokraadist riigikogu liige Raimond Kaljulaid spekuleeris, et hääled jäid puudu ka nende seast, kes esialgu lubasid kandidaat Alar Karist toetada. "Pean üsna vähetõenäoliseks, et Reformierakonnast, sest neil on kõige tugevam huvi Alar Karis võimalikult kiiresti Eesti presidendiks ära valida," arvas Kaljulaid. Tema hinnangul peaks Keskerakonna fraktsiooni juhilt küsima, kuhu hääled kadusid.

Vaata videost lähemalt, mida riigikogulased tänasest presidendivalimiste hääletusest arvasid.