VIDEO | Peaminister Kaja Kallas: väljast leitud presidendikandidaat ei saa olla lehmakauplemise objekt

Peaminister Kaja Kallas nentis, et on pettunud, et presidenti täna ära ei valitud.

"Kui olete kogenud politiikavaatleja, siis panete tähele, et kui hommikul hakatakse opositsioonisaadikute poolt ehitama narratiivi, et ei tea, kas koalitsiooni hääled peavad, siis on kindel, et neil endal on mängulusti. Koalitsioonist ükski hääl kaduma ei läinud ja meie inimesed hääletasid kõik nii, nagu olime omavahel kokku leppinud," oli peaminister kindel. Riigikogulaste antud hääled olid anonüümsed, seega ei saa kindel olla, kas kaduma läksid opositsiooni või koalitsiooni hääled.