Eesti Pagulasabi ja Leedu Punane Rist paluvad annetusi, et toetada Afganistani peresid Eestis ja pagulasi Leedu piiril

“Augustikuu on toonud meile ärevaid uudiseid nii lähemalt kui kaugemalt. Sellel taustal on Pagulasabi algatanud kaks kampaaniat. Esiteks vastame me Leedu Punane Risti abipalvele, aitamaks neil toime tulla pretsedenditult suure Valgevene kaudu saabunud varjupaigataotlejate arvuga. Sealsetesse majutuskeskustesse on paigutatud üle 4000 inimese ja puudus on nii naiste hügieenitarvetest, beebide mähkmetest kui ka soojadest riietest,” sõnas Eesti Pagulasabi juhataja Eero Janson.