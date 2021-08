Kaitse oma vara: uus andur teavitab elektritulekahjust veel enne suitsu teket

Elektrisüsteemides tekkinud põlengud äri- ja tootmisruumides tekitavad ettevõtetele suuri kahjusid, keskmine kahju kaablitest alguse saanud põlengu puhul küündib 100 000 euroni. Siiani on ärid ja tootmispinnad olnud selle salajase ohu ees relvitud, aga uutmoodi andur PowerLogic HeatTag kaitseb su vara varasematest vahenditest efektiivsemalt.

„Selliste põlengute ennetamine on kasutusel olevate tuleohutusvahenditega keeruline isegi väga kõrgete ohutusnõuetega riikides. Näiteks tugevate turvastandarditega Saksamaal saab ligi 30% äripindade tulekahjudest alguse just elektrikaablitest, Indias on juhtmetest alguse saanud üle 50% põlengutest äripindadel,“ selgitab märkamatu tulekolde ohtu Schneider Electricu müügidirektor Miko Siilivask.

Tulekahju võib äri- ja tootmispinnale mõjuda laastavalt. Kuna tavapärased äri- ja tootmispindade suitsuandurid ning tulekustutussüsteemid aktiveeruvad alles siis, kui leek on juba üleval, on selleks hetkeks tagajärgi pea võimatu ära hoida. Põleng omakorda tähendab ettevõtetele väga suuri rahalisi kahjusid. Ülemaailmse haardega kindlustusfirma AXA sõnul sulgeb iga teine firma, mis on kannatanud tulekahju, oma uksed järgmise viie aasta jooksul.

„Põlengutest tulenev varaline kahju on paljudele ettevõtetele üle jõu käiv. Selle uue seadme abil saavad firmad tulekahjut ennetada ilma suuri investeeringuid tegemata. Ainulaadne PowerLogic HeatTag on kompaktne sensor, mille saab paigaldada igasse elektrikilpi ja see hoiatab omanikku võimalikust põlengust veel enne, kui see algab,“ lisab Siilivask.

HeatTag monitoorib elektrikilbi sees hetkeolukorda: mõõdab gaasi mikroosakesi, õhuniiskust ja kilbi temperatuuri. Kui need näitajad kalduvad normist kõrvale, saadab sensor välja alarmi. Sellisel juhul on inimestel piisavalt aega tulekahjut ennetada. PowerLogic HeatTagi on kerge paigaldada ja kõigile selle mõõdetavatele andmetele pääseb lihtsasti ligi telefoni, platvormi EcoStruxureTM või ükskõik millise majahaldussüsteemi kaudu.