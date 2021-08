Suurbritannias kaalutakse Afganistani endiste eriüksuslaste baasil uue Briti üksuse asutamist

Ideed afgaanide värbamisest toetavad teiste seas Briti armee ühendväejuhatuse endine juht kindral Richard Barrons, alamkoja väliskomisjoni juht Tom Tugendhat, kaitsekomisjoni juht Tobias Ellwood ja mitu endist ministrit, kirjutab Telegraph. “Arvestades, et me aitasime neid välja koolitada, võiks mõtet kindlasti kaaluda,” kommenteeris lehele kaitsekomisjoni juht Ellwood. “Üks võimalus oleks hoida neid üksusena koos, nii nagu on tegutsenud Gurkha üksus. Teine võimalus oleks sulatada nad meie süsteemi.”