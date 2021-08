Louisianas on tormi tõttu elektrita üle miljoni majapidamise, New Orleansis hoiatatakse eluohtliku tulvavee eest

Lousianas on elektrita üle miljoni majapidamise ja ettevõtte, teatab NBC. Hukkunud on vähemalt üks inimene, kes jäi oma kodus langeva puu alla. Riiklik orkaanikeskus hoiatab, et New Orleansis ja selle ümbruses võivad veetaseme tõusu tõttu lähitundidel toimuda eluohtlikud üleujutused. Samuti võib Lousiana kaguosas ja Florida lääneosas esineda tornaadosid.