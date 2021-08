Skandaal Suurbritannias: kas afgaanide elude päästmisele eelistati Afganistani koeri ja kasse?

Timesile lekkinud helisalvestuses kuuleb Farthingit enne lennu väljumist helistamas kaitseministeeriumisse ja nõudmas, et tema alluvaid ja loomi lahkumisel abistataks. “Teil on aega homme hommikuni, kuna ma olen kell 7.45 Sky Newsi eetris,” ähvardab mees. “Vastasel korral pühendan kogu oma f***g aja teie hävitamisele sotsiaalmeedias ja igas muus f***g kanalis, mida ma suudan leida.”

Farthing rõhutab, et ükski inimene oma kohast lennukil tema tõttu ilma ei jäänud, kuna loomad paigutati lennuki pagasiruumi. Times märgib, et kaitseministeerium pühendas tema lennujaama toimetamiseks siiski aega ja inimressurssi, samal ajal kui paljud Briti vägedega koostööd teinud afgaanid pidid lennujaama jõudma omal käel ja erinevaid ohte trotsides. Lehe sõnul ei suutnud kuni 200 Ühendkuningriigi sisenemisloaga tõlki õigeks ajaks Afganistanist lahkuda ja nüüd peavad nad üritama välja pääseda naaberriikide kaudu.

Loomakaitsjat on kritiseerinud ka endised veteranid. “Taliban ei tegele loomade ja nende eest hoolitsenud läänlaste tapmisega,” ütles Timesile endine dessantvägede major Andrew Fox. “Nemad tegelevad NATO kaastöötajate tapmisega. On hullumeelsus, et loomad lasti lennujaama ja Briti kodanikud jäid koos tõlkidega välja ootama.”