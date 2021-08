Ida-Virumaa eakaid hakatakse telefoni teel vaktsineerima kutsuma

„Kuigi vaktsineerimiseks on võimalusi üle Eesti palju, on neid, kes ootavad isiklikku pöördumist. Eeskätt on neid eakamate inimeste seas,“ üles COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma asejuht Arkadi Popov. „Seepärast alustame Ida-Virumaal pilootprojektiga, kus kutsusime perearstidele appi Kontaktikeskuse spetsialistid ning helistame paari nädala jooksul läbi ligi 20 000 inimest.“

„Neid inimesi, kes soovivad ennast vaktsineerida, aga ei ole seda veel mingil põhjusel teinud, jääb järjest vähemaks. Pilootprojektiga tahame nad üles leida ja kaitsta eeskätt meie vanemaid inimesi, kellel on oht põdeda COVIDit väga raskelt,“ lisas Popov. „Lisaks palume väga, et kõik vaataksid oma lähikonnas ja naabruses ringi ning kui teate inimest, kes vajab vaktsineerima saamisel abi, pakkuge talle selleks abi – on see siis sobiva koha ja aja leidmisel või transpordiga."