Välisriikide sõnul lubab Taliban inimestel Afganistanist ka edaspidi lahkuda

“Oleme kõik valmis tagama, et meie kodanikud, alalised elanikud, töötajad, meiega koostööd teinud afgaanid ja ohustatud inimesed saaksid vabalt Afganistanist välja reisida,” öeldakse avalduses. “Oleme saanud Talibanilt kinnituse, et kõik väliskodanikud ja meie riikide reisiloaga Afganistani kodanikud tohivad ohutult ja reeglipäraselt liikuda piiripunktidesse ning riigist väljuda. Jätkame Afganistani kodanikele reisidokumentide väljastamist ja meil on Talibani suhtes selged ootused koos lubadustega, et reisimine meie riikidesse saab jätkuda.”