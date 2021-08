OTSEBLOGI | Ossinovski: kui koalitsiooni hääled peavad, saab president täna valitud

Karis vajab valituks osutumiseks 68 poolthäält. Tema kandidatuuri esitanud koalitsiooniparteidel Reformierakonnal ja Keskerakonnal on kahepeale kokku 59 häält, ent tervislikel põhjustel ei saa istungil ilmselt osaleda Siim Kallas. Isamaal on saadikuid 12 (neist aga ei osale istungil koroonaviiruse tõttu haiglasse sattunud Helir-Valdor Seeder), sotsidel 11 ja EKRE-l 19. Kui EKRE saadikutelt pole Karisele toetust oodata, siis Isamaa ja sotside fraktsioonid on andnud saadikutele vaba voli otsustada. Isamaa juhtfiguurid on seejuures korduvalt vihjanud, justkui on nende liikmetelt Karisele tulemas mitmeid hääli, et president saaks parlamendis valitud.