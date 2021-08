Kaks kolmandikku põhjaiirlastest toetavad referendumit Ühendkuningriiki jäämise üle

37 protsenti küsitlusele vastanutest olid seisukohal, et referendum peaks toimuma viie aasta jooksul. Veel 31 protsenti toetasid samuti rahvahääletust, ent leidsid, et see peaks toimuma hiljem kui viie aasta pärast. Referendumile vastu oli 29 protsenti.

Teema tõstatus, kui Iiri vabariiklaste partei Sinn Féin endine juht Gerry Adams avaldas arvamust, et hääletus võiks toimuda lähema kolme aasta jooksul. Irish Newsile antud intervjuus ütles Adams, et valitsus peaks Dublinis Iirimaa ühendumiseks valmistuma hakkama.

Brexiti tagajärjel on Põhja-Iirimaa olukorras, kus kuulutakse küll Ühendkuningriigi koosseisu, ent kus vastavalt Brexitiga seotud kokkulepetele Euroopa Liiduga on Põhja-Iirimaa endiselt sisuliselt euroliidu ühisturu osa. See omakorda tähendab, et kahe saare vahel toimuv Briti riigisisesene kaubandus ei saa toimida nii vabalt, nagu enne Brexitit.