Nädalavahetuse päikeseline ilm saab uue õppeaasta alguseks otsa

Esmaspäeval tervitab ilm uut kooliaastat vihmaga. Madalrõhualal Poola kohal areneb uus kese ja selle lohk ühes tiheda vihmaga liigub üle Eesti. Suurem osa ööst on sajuta, kuid vastu hommikut jõuab Kagu-Eestisse uus sajuala, mis päeval liigub loode-põhja suunas. Puhub mõõdukas kirdetuul. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 17..22°C.

Ka teisipäev tuleb vihmane. Hoovihma sajab laialdaselt ja paiguti on sadu tugev. Öösel puhub veel mõõdukas kirde- ja idatuul, kuid päevaks kaotab tuul suuna. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 17..23°C.

Kolmapäeva öösel on samuti vihmasadu oodata, ent päeval taanduvad sajupilved Lõuna-Eestisse. Öösel on tuul muutliku suunaga, päeval pöördub loodesse ja põhja ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 15..20°C.