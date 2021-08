Riigikogu liige Siim Kallas homsel hääletusel ei osale

Täna kajastati meedias, et suure tõenäosusega on homme hääletama oodata ka hetkel haiglas viibivat Siim Kallast. Tema tütar Kaja Kallas lükkas selle väite kindlalt ümber: „Ei, ta ei osale homme.“

Siim Kallase tervis on siiski tasapisi taastuma hakanud: „No ütleme nii, et on parem, kui eelmisel nädalal,“ sõnas peaminister.

Taustast

Kolmapäeval tuli avalikuks, et Reformierakonna asutaja ning riigikogu liige Siim Kallas on juba mitu nädalat haiglas viibinud. Kallase abikaasa sõnul on haiguse näol tegemist infektsiooniga, ent täpsemalt ta soovinud ta haiglasse sattumise põhjustest rääkida.

Homsetel valimistel ei osale ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kes koroonaviiruse tõttu haiglaravil on. Vahepeal poliitiku tervislik seisund küll paranes ning tal lubati end kodus ravida, kuid eile selgus, et poliitik on tervise halvenemise pärast taas haiglas.