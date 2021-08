Kallas ja Seeder homme presidendivalimistel ei osale. Kaks rahvasaadikut aga said eriloa hoovis hääletamiseks

Täna kajastati Õhtulehes , et kohal võib olla ka Siim Kallas. Tema tütar Kaja Kallas lükkas selle väite kindlalt ümber: "Ei, ta ei osale homme," lausus ta Delfile.

Siim Kallase tervis on siiski tasapisi taastuma hakanud: „Ütleme nii, et on parem kui eelmisel nädalal,“ sõnas peaminister.