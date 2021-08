Isamaa rahvasaadik Viktoria Ladõnskaja-Kubits lubab: hääletan homme Alar Karise poolt

"Homme on riigi jaoks oluline päev. Parlamendi liikmetel on siin eriline vastutus. Ka mulle tundub veider, et meil on ametlikult vaid üks kandidaat, ka minule tundub ebasiiras Tarmo Soomerega juhtunu, ka minu peas on suhteliselt pikk nimekiri neist, kes võiksid pretendeerida presidendikandidaadi kohale. Siiski on olukord täpselt selline nagu oleme suutnud selle üheskoos saavutada: üks kandidaat ja tema nimi on homme hääletamisel," kirjutab ta sotsiaalmeedias.