Hommikuga vaid tugevnenud orkaan Ida tabab täna USA-d suurema jõuga, kui Katrina 2005. aastal

Kui 2005. aastal 1863 inimest tapnud Katrina tõi vihma 13-25 sentimeetirt, siis Ida puhul saab see näitaja olema 20 ja 40 vahel. "See on väga suur vihmakogus," ütles Rhome. "Tulvavete oht on sellises olukorras suur, isegi väga suur," lausus ametnik ning lisas, et koos tormiga võib selline sadu tuua erinevatesse paikadesse katastroofilise olukorra.

Times kirjutab siiski, et Ida hävitustöö ei pruugi olla niivõrd ulatuslik, kui see oli Katrina puhul. Vahepeal on tammide süsteemi arendatud, ent samas on oht, et Ida tabab Louisianas paiku, mis Katrina tõttu kõige valusamalt pihta ei saanud. Nende kohtade kaitse orkaani eest võib olla hapram, kui näiteks Katrinaga valusa õppetunni saanud New Orleansi linnas.