"Eesti meedia survestab presidenti ära valima" – Alar Karise teemalisi noppeid Vene uudistest

2017. aastal sai toonane riigikontrolör Karis sõna portaalis Gazeta.ru, kus tuli juttu Euroopa Liidu toetuste vähenemisest Eestile. Seal ütles tänane presidendikandidaat, et majandusreformidega tuleb edasi minna. Portaal pidas vajalikuks panna loole pealkiri: "Lõpp on lähedal, Euroopa on Balti riikide toetamisest väsinud." Samas on olnud alati teada, et riigi jõukuse kasvades eurotoetused vähenevadki ja nii kõigi EL riikide puhul.