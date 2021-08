FOTOD | Tallinnas avati Tondiraba park

Park on osaks Lasnamäe niinimetatud rohelisest koridorist, mida kavandati juba linnaosa loomise ajal. Tondiraba pargi rajamisel säilitati maa-ala looduslik osa, mida on enam kui 85% pargi territooriumist. Alles jäid mets ja väikesed veekogud, samuti loomastik ja taimestik. Juurde istutati 32 liiki puid ja põõsaid. Pargis olev ehitusprügi, mis oli seal enne ehitustööde alustamist ja on osaks pargi ajaloost, jääb samuti alles, sest sellest on ajapikku kujunenud elukeskkond sisalikele.