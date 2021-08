Mart Võrklaev on homsete valimiste suhtes optimistlik: „Loodan küll, et saame hääled kokku. Reformierakonna ja Keskerakonna poolt on Karise üles seadmiseks 59 allkirja antud, nii et meie oleme teda toetamas.“ Võrklaeva sõnul on ka opositsioonierakondade juhid öelnud, et tahaksid presidendi riigikogus ära valida.