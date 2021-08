GRAAFIKUD | Terviseamet: ööpäevaga lisandus 330 positiivset koroonatesti. Suri kaks haigestunut

Ööpäeva jooksul avati haiglates 16 uut COVID-19 haigusjuhtumit ning haiglaravi vajab 108 patsienti. Hetkel haiglaravi vajavatest inimestest on vaktsineerimata 87, mis moodustab koroonaviirusega nakatunud patsientidest 80,6%. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 67 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 71 inimest (65,7%). Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud patsienti, 85- ja 89aastane naine.

Ööpäeva jooksul manustati 3675 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 722 355 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 624 112 inimesel. Üle 60-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 70,9%. 60+ vanusegruppi on üle 65% vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Harjumaal (63,9%) ja Ida-Virumaal (46,3%).