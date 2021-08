Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder on taas haiglaravil

Endine rahvastikuminister ja Isamaa naiskogu IREN esinaine Riina Solman sõnas, et tema hinnangul polnud kodune ravi nii tõhus. „Haiglas läheb ravim siiski otse veeni. Kodus võetud tabletid ei aidanud nii hästi. Ka arstid soovitasid haiglaraviga jätkata.“ Solmani sõnul raskenes Seederi seisund pärast kodusele ravile jäämist, ent on nüüd taas stabiilne.

Solman tõdes ka, et Seeder kipub kodus olles üle töötama. „Eks haiglas on puhkamine rohkem peale sunnitud, see tuleb samuti ta tervisele kasuks.“

Eelmisel nädalavahetusel tuli avalikuks, et Isamaa erakonna juht Helir-Valdor Seeder on nakatunud koroonaviirusesse ja viibib haiglaravil. Teisipäeval teatas Seeder, et sai haiglast välja ning võib end kodus edasi ravida, kuid tervise halvenemise tõttu on erakonna juht nüüd uuesti haiglas.

Seeder tunnistas, et pole kunagi varem nii raskelt haige olnud. „Nii raskelt pole ma varem haige olnud ja hapnikutorud olid ninas ka esmakordselt. Eks iga kogemus õpetab ja on millekski kasulik. Vähemalt minu elus on see niimoodi olnud.“ kirjutas ta teisipäeval oma Facebooki postituses.