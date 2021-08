Orkaanihoiatus: Katrina aastapäeval ähvardab Louisianat uus katastroof

Paljud inimesed on juba evakueerunud, kohati on elupaigast lahkumine ka inimestele kohustuslikuks tehtud. USA orkaanikeskuse sõnul on oht tõsine: "Ida saab olema äärmiselt ohtlik ja suur orkaan, kui see pühapäeval Mehhiko lahe rannikut tabab."

Katrina poolt enim räsitud New Orleansi linnapea LaToya Cantrell ütles, et evakueerimist ei saa üldkohustuslikuks enam teha, ent seda mitte sellepärast, et Ida pole ohtlik, vaid seetõttu, et enam pole aega.

"Me ei taha, et inimesed oleks orkaani saabudes tee peal ja seetõttu veel suuremas ohus," vahendas CNN Cantrelli sõnu. New Orleansi kriisijuhi Collin Arnoldi sõnul võivad Louisianas puhuda tipphetkel tuuled, mille kiirus on lausa kuni 50 meetrit sekundis.