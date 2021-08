Tallinna Linnahalli nõukogu esimees Andrei Novikov: Linnahall ei olnud NOËP-i kontserdi katusel korraldamisest teadlik

„Eile õhtul Linnahalli juures toimunud üritus ei vastanud sellele, mida ürituse korraldaja Linnahalliga kokku leppis ega vastanud ka Vabariigi Valitsuse seatud reeglitele, mida ürituse korraldaja kohustus järgima,“ ütles Novikov. „Droonide ilutulestiku korraldaja sõnul pidi Linnahalli katusele tulema kuni 1000 inimest, et õhus toimuvad droonishow´d vaadelda ning selleks lubati ala piirata ja vaktsineerimispasse kontrollida. NOËP-i kontserdi korraldamisest katusel ei olnud Linnahall teadlik. Tegelikult toimus hoopis teistsugune üritus, milleks toimunu põhjal otsustades ei olnud valmis ka korraldaja ise.“

Ka abilinnapea Aivar Riisalu ütles, et linnavalitsuse teada pidi üritusele tulema 1000 inimest. G4S turvafirma kommunikatsioonijuht Ann Marii Närska sõnas aga, et vastavalt Tallinna linna väljastatud loale ja G4Si turvaplaanile oli Linnahalli katusele lubatud 2000 inimest.

Novikovi arvates on tuleb juhtunut tingimata uurima hakata: „On väga kahju, et üritusele tulnud inimesed sattusid ehmatavasse olukorda. Peame kindlasti selgust saama, mis asjaoludel nii suur rahvahulk kokku kutsuti ja kuidas sai juhtuda, et korraldaja lubas üritusel jätkuda ka pärast seda, kui piiratud alale oli ilma kontrollimata sisse läinud teadmata hulk inimesi.“