Abilinnapea meelest on linnavalitsus olnud vahest ülearu leebe: „Ma arvan, et ühtegi suppi ei sööda nii tuliselt, kui keedetakse, aga mina olen mõelnud nii, et me olemegi olnud liiga head. Oleme lasknud üritustel minna kuhu iganes ja proovinud vastu tulla. Ilmselt tuleb hakata arvestatavalt mõtlema selle peale, kus me üldse midagi teha saame. Meie käes on avalike ürituste väljaandmise õigus ja ütleme nii, et kui korraldajad ikka üldse ei vastuta…“