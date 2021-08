Jaapanis suri kaks arvatavalt saastunud Moderna koroonavaktsiini saanud inimest

"Praegu pole mingeid tõendeid sellest, justkui oleks need surmad olnud Moderna COVID-19 vaktsiini poolt põhjustatud," ütlesid Moderna ja nende Jaapani partnerfirma esindajad. "On oluline, et toimub ametlik uurimine, et võimalik seos tuvastada," laususid nad ühisteates.