USA luureraport jätab otsad lahtiseks: koroonaviirus võis tulla nii loodusest kui ka laborist

Reedel avaldatud USA luureteenistuste andmetel põhinev raport jätab lahtiseks küsimuse sellest, kust pärines pandeemia põhjustanud koroonaviirus SARS-CoV-2. See tähendab ühtlasti, et viiruse Wuhani laborist lekkimise võimalus jääb lahtiseks, kirjutab Vanity Fair.

Leiti, et viiruse levik algas mitte hiljem, kui 2019. aasta novembris, mitte detsembris, nagu algul arvati. Raportist järeldub ühtlasi, et Hiina võimud ei olnud leviku alguses sellest teadlikud ning et tegemist pole biorelvana arendatud viirusega.